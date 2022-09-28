ФОТО. Место для любителей сказок, котиков и необычных сооружений – природная тропа Какьупите

Неподалеку от Цесиса, в Вайвеской волости, примерно в полутора часах езды от Риги расположилась небольшая, но очень симпатичная природная тропа Какьупите. У нее есть множество плюсов, среди которых – небольшая длина (всего 800 метров), круговой маршрут и водопропускная труба Какьупите, которая считается одним из старейших дорожных сооружений в Латвии.

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Тропа начинается в Какьупите и идет по направлению к водопропускной трубе, затем вам придется пройти по правому берегу реки Какьупите пока вы не выйдете к лесной эстраде. А дальше уже совсем рядом – через луг и вы уже на месте старта.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

На природной тропе создан небольшой парк деревянных скульптур, где можно встретить животных, любимых в латышских народных сказках – медведя, лису, ежа, волка и сову. Также был установлен открытый библиотечный шкаф для бесплатного обмена книгами. Для приятного отдыха или пикника на тропе также есть несколько бревенчатых столиков со скамейками и навесом.

Ну и пока идете по тропе – смотрите под ноги. Ее создатели не поленились "разбросать" на ней следы диких животных, которых вы можете встретить в лесу. И не обязательно в этом. А примерно посередине пути вам попадется кроссворд, подвешенный прямо на дереве – самое время остановиться, передохнуть и поискать слова.

Всю необходимую информацию о тропе можно найти на информационных табличках, расположенных вдоль тропы. Там же можно найти QR-коды, при помощи которых вы сможете узнать еще больше фактов о Какьукрогсе, водопропускной трубе Какьупите и латышских народных сказках.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Следует отметить, что водопропускная труба Какьупите также представляет собой интересное зрелище, так как это одно из старейших дорожных сооружений и одна из крупнейших водопропускных труб в дорожной сети Латвии. Длина водопропускной трубы Какьупите составляет 27 метров, а ширина – 7,5 метров.