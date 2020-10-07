ФОТО: Место для неспешной прогулки – тропа на острове Зиргу на Лиепайском озере
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

К нам неспешно подкрадывается то время года, которое многие называют никак иначе, чем "сракля", а поэтому для прогулок стоит использовать любой свободный момент, когда на улице внезапно выглядывает солнце. Прогулочная тропа на острове Зиргу на Лиепайском озере отлично подходит для недлинных прогулок.

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Тропу создали два года назад на месте бывшей свалки. Теперь на ее месте расположились деревянная тропа для прогулок, деревянные мостки и две смотровые платформы. Тропа подходит для людей в инвалидных колясках и для родителей с колясками.

Помимо природной тропы на острове были установлены уличные тренажеры и площадки для пикников. Кроме того, в порядок привели территорию, площадью 1,75 гектара, высадив на ней множество саженцев растений.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Природная тропа Активный отдых Курземе Лиепая Liepāja
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