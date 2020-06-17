ФОТО. Место для отдыха от ежедневной суеты. Гостевой дом в Бигауньциемсе

Мир и благополучие – так описывает гостевой дом Relax Port его хозяйка Даце. Со вкусом оформленные апартаменты находятся всего в пяти минутах ходьбы от моря – к услугам господ отдыхающих две спальни, гостиная с оборудованной кухней, ванная комната, терраса с видом на сад, гидромассажная ванная на открытом воздухе и многое другое.

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Прямые линии, натуральные материалы и интересные акценты – так можно охарактеризовать интерьер этого красивого дома. По словам хозяйки дома Даце, их история в Бигауньциемсе началась солнечным зимним днем, когда они с семьей пошли гулять по берегу моря. "Мы с мужем еще те авантюристы, да и вообще пришло время поставить новую цель, к которой можно было бы начать стремиться. Поэтому и сказала мужу – эта хорошая, тихая рыбацкая деревня, что ты думаешь о том, чтобы начать что-то делать здесь?" – рассказывает женщина.

Хозяйка признается, что в то время не было средств для осуществления подобного. "Тем не менее, мы не отказались от этой идеи и продолжали ее развивать – начиная с покупки земли и строительства дома с нуля. Мы не смогли бы сделать все это без друга ее мужа, Эдгара, который был не только партнером, но и инициатором этого процесса", – говорит хозяйка.

Одним из главных желаний владельцев было использование экологически чистых материалов при строительстве дома. То словам Даце, они хотели создать в доме ощущение покоя и умиротворения, а дизайн должен был быть приятным для восприятия. Именно поэтому и фасад дома и его интерьер сделаны из дерева. В коттедже преобладают синие, белые и черные тона. Хозяева продумали все детали, включая чайник, тостер и прочие мелочи. Интерьер дома должен был быть светлым, в кухне – преобладать синие тона, а муж Даце хотел черных "вкраплений" в дизайн.

Понятно, что процесс строительства дома непрост, особенно – если он начинается с нуля. Однако хозяйка признается, что сейчас уже сложно вспомнить те трудности, с которыми ей пришлось столкнуться. По словам Даце, она не может вспомнить ничего конкретного, потому что когда какое-то дело делается от души, и вы получаете удовольствие от самого процесса, то ничего не кажется сложным или невозможным. "Нам действительно понравилось строить этот дом самим, поэтому это место так близко и дорого для нас", – поясняет Даце.

Всю дополнительную информацию о доме можно найти здесь.