ФОТО. Место для романтического приключения – домики с видом на Гаую

С лета прошлого года любителей романтики ждут в расположенном в Инчукалнском крае мини-отеле Citi Krasti. Здесь, на самом берегу Гауи, расположились три деревянных резиденции, каждая из которых рассчитана на двоих человек.

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Зоной отдыха управляют Алла и Роман Дуюновы. Пара жила между Ригой и Краснодаром, пока в один холодный январский вечер не решила найти для себя тихое и живописное место за городом. Изучая предложения на рынке недвижимости, они наткнулись на объявление о продаже Citi Krasti. И хотя день, в который они приехали посмотреть на место, был не из лучших, пара влюбилась в него с первого взгляда. "Буквально через несколько дней мы стали счастливыми обладателями "Других берегов"", - рассказала хозяйка.

Вскоре на участке появилась небольшая деревянная баня с террасой. "А вместо стола и скамейки с первого для здесь стояла кровать – для того, чтобы мы могли переночевать. Целый год у нас не было электричества и связи ... Только природа вокруг и романтика при свечах. В тот момент и пришло понимание того, что этим всем можно и поделиться", - поясняет Алла.

Foto: Privātais arhīvs

"Идея отеля уже крутилась в моей голове еще до того, как мы нашли это место. Но она была совсем другой. Однако Гауя диктовала свои правила – запреты на строительство привели к идее создания чего-то очень экологичного. Буквально на каждом шагу приходилось "изобретать велосипед", потому что не было опыта и понимания, как и что делать, ставить, подключать, утеплять… соседи тоже "обрадовали" предупреждениями, что здесь пойма и ничего хорошего не будет. Но мы стараемся вести себя с уважением к людям и к природе", - добавляет хозяйка.

Все коттеджи находятся буквально в 10 метрах от воды. Домики оснащены просторной спальней, индивидуальной сауной, гидромассажной ванной на террасе, креслами-качалками и прекрасным видом на реку. Завтрак может быть подан в стеклянном зимнем саду с панорамным видом на окрестности.

Единственное, что надо учитывать при выборе Citi Krasti, так это тот факт, что коттеджи предусмотрены исключительно для взрослых. Почему именно так? По словам хозяйки, в отношениях между людьми важно сохранить романтику, уметь наслаждаться уединением и научиться прислушиваться к себе и к природе.

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