ФОТО. Место для спокойного отдыха: гостевые домики на берегу реки Барта

Неподалеку от Лиепаи, на берегу реки Барта, находится уютная база отдыха Ods, где можно насладиться отдыхом в спокойной обстановке.

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Расположенной в Гробиньском крае базой отдыха Ods вот уже 10 лет занимается семья из Лиепаи, но на самом деле у этого места гораздо более древняя история. 60 лет назад на этом месте был открыт палаточный городок для работников "Красного металлурга" (так назывался в то время "Лиепайский металлург"). По словам владельца базы отдыха Эдгара Круминьша, этот городок действовал в советское время, но позже о нем уже никто не заботился.

Когда база попала в руки нынешних владельцев, им пришлось приложить все усилия, чтобы очистить место. Например, на приведение в порядок газона на площади более пяти гектар, ушло около пяти лет. При покупке этого места хозяева не задумывались над созданием здесь гостевых домиков, но… все в итоге привело именно к этому.

На крутом берегу реки Барта были построены три вида домиков – Mazais ods, Lielais ods и гостевые домики – и каждый вид коттеджей представляет своим посетителям различный уровень комфорта. Все коттеджи отделаны просто и со вкусом, причем хозяева уделили особое внимание разнообразным деталям интерьера. Например, каркас для двуспальных кроватей был "спроектирован" хозяевами самостоятельно и изготовлен из 120-летнего дерева. Много времени владельцы базы отдыха уделили и кухонным уголкам, а также печкам, которые обогревают домики Lielais ods.

Foto: Annija Auziņa

На базе также есть возможность остановиться в палатках, а также устроить барбекю на отдельной площадке на берегу реки. Для более крупных мероприятий в наличии большой тент, а также сауна, волейбольная и футбольная площадки, возможность аренды лодки или SUP, детская площадка и мини-зоопарк. Коза Марта с бараном и петух Карлис с цыплятами тоже будут рады встретить вас здесь, на базе отдыха: летом домашние животные находятся на улице, а зимой - в сарае. Зимой дети могут насладиться зимними радостями, спускаясь с горы на санках, а в хорошую погоду есть место для катка.

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