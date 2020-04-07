ФОТО: Место, где Гауя встречается с морем

Гауя поражает своей красотой: это не просто река, это река с крутым нравом – с извилистыми берегами, чередующимися участками с очень быстрым и медленным течением, резкими перепадами глубины и зыбучими придонными песками. Но еще более впечатляющим является место, где Гауя впадает в Рижский залив. Устье реки расположено около Царникавы.

Царникава находится на Видземском взморье, в 20 километрах от Риги. Здесь издавна располагался рыбацкий поселок, и это место получило большую популярность благодаря ловле миноги.

Естественный облик лимана Гауи сохранился без изменений до настоящего времени – причиной тому природный парк "Пиеюра", который располагается по обеим сторонам реки. Его визитная карточка — покрытые лесом дюны. Кроме того, в нем расположены сразу две прогулочные тропы – Гарциемская деревянная прогулочная тропа и Царникавский променад.

А фотографиями устья Гауи мы обязаны аэрофотографу Михаилу Игнатсу и пилоту-инструктору Андрею Асарсу. Они были сделаны 31 марта этого года.

Учитывая тот факт, что в мире продолжает распространяться Covid-19, Тургид предлагает серьезно задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Если же вы планируете выехать на природу, то соблюдайте правило 2+2: не собирайтесь больше двух человек (если вы не являетесь членами одного домохозяйства), а также держите дистанцию в два метра.

Кроме того помните, что Latvijas valsts meži закрыл для посещения часть туристических объектов: смотровые башни, бункеры и узкие природные тропы. Со списком закрытых объектов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.