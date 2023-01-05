ФОТО. Место, где можно окунуться в атмосферу зимней сказки – Природный парк Рагакапа в Юрмале

После долгих дождей и оттепели на улице вновь выпал снег и нас ожидают несколько дней довольно холодной, но, вместе с тем, снежной погоды. В Юрмале насладиться волшебством и покоем зимы можно в уникальном природном парке Рагакапа, который в любое время года может похвастаться редкими видами растений и уникальным ландшафтом.

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Если в теплую погоду утопающий в зелени природный парк сияет всеми оттенками зеленого, напоминая пейзажи из толкиеновского мира хоббитов и эльфов, то зимой он превращается в настоящее снежное королевство. Самоуправление Юрмальского края поделилось с нами фотографиями природного парка, дав нам представление о том, как выглядит природный парк в снежную зиму этого года.

Foto: Artis Veigurs

Природный парк Рагакапа расположен в сосновом лесу в устье Лиелупе. Площадь парка составляет 150 га. Можно прогуляться по прогулочным дорожкам к морю или подняться на одну из смотровых площадок. Природный парк Рагакапа – это особо охраняемая природная территория, созданная для сохранения покрытых старым сосновым лесом дюн и разнообразия природы морского побережья.

Чтобы познакомить посетителей с природными ценностями местности, в природном парке проложены четыре отдельные тропы – Тропа природных видов, Тропа насекомых, Сосновая тропа и Тропа растений. Также в парке есть информационные стенды и скамейки, а в самых крутых местах – лестницы.

У подножия природного парка Рагакапа находится Юрмальский музей под открытым небом, который особенно гордится обширной коллекцией якорей, рыбацких лодок и самой богатой коллекцией принадлежностей и материалов для рыбалки в Латвии.