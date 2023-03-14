

Когда большинство латвийских природных троп и мест для прогулок (владельцы собак и любители хайкинга поймут!) уже пройдены, кажется, что ничто, ничто уже не может вас удивить. У нас даже есть свой список любимых природных троп, на которые мы готовы возвращаться в любое время года. И, честно признаться, есть и места, которые разочаровали. В этот раз мы оказались в Мазирбе – мы бывали здесь уже много раз, но по природной тропе Петерэзера еще не ходили. И вот тут-то нас ждал большой сюрприз! Мы поставили тропе десятку и пообещали вернуться, когда растает снег.



Чем же так привлекательна эта тропа? У нас, владельцев двух собак, всегда есть желание интересно погулять. Но что такое интересная прогулка? В первую очередь – это нескучная прогулка. Природная тропа Петерэзера дает вам такую возможность: она ведет вас по холмам, мостам, лестницам (хотя здесь мы рекомендуем брать маленьких собак на руки, поскольку между ступенями большие промежутки), вдоль реки, болот и озер. Тропа предназначена для людей всех возрастов и интересов, но хотелось бы предупредить – тропа не из легких!

Мы припарковали машину на стоянке и пошли по большому кругу. Рядом с парковкой есть карта, которой можно руководствоваться во время прогулки. Единственным минусом оказалось небольшое количество указателей на самой природной тропе, и если бы не следы в снегу, то мы бы, скорее всего, заблудились. Майя Лаукмане, писательница из Талси, в качестве недостатка тропы называет отсутствие на ней скамеек. Так что присесть и насладиться окружающей природой можно разве что на пень (но не в это время года).

В начале дорога ведет через очень красивый лес, тропинка петляет среди деревьев, так что в некоторых местах приходится приседать и нагибаться. Тропа пересекает бывший путь Северо-Курземской узкоколейной железной дороги, которая когда-то соединяла Дундагу и прибрежные деревни с Вентспилсом и Талси и считалась действующей с 1916 по 1962 год.