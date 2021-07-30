ФОТО. Место встречи восхода и заката: мыс Колка с высоты птичьего полета

Мыс Колка – одно из тех мест в Латвии, которое хорошо известно как жителям страны, так и приезжающим сюда туристам. Это место встречи: человека с природой, моря с землей и восхода с закатом.

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Колка является самой отдаленной северной точкой Курземского полуострова, а Колкасрагс (Колкский мыс) — самым выраженным земляным мысом на латвийском побережье. В этом месте можно наблюдать за волнами двух морей — открытого Балтийского моря и Рижского морского залива. Мыс в виде подводной мели уходит в море на 6 км, в его конце на искусственном острове построен Колкский маяк. Море около Колкасрагской мели является местом гибели несчетного количества кораблей.

Название Колкасрагса (Domesnes) впервые (1040 год) было обнаружено высеченным на руническом камне Мервала в Швеции.

На мысе имеется уникальная возможность наблюдать за восходом и закатом солнца в море. Во время весенней миграции птиц здесь отмечается большая концентрация перелетных птиц.

На мысе Колка побывали пилот Андрей Асарс и фотограф Михаил Игнатс, который и сделал эти снимки. Другие фотографии Михаила Игнатса можно найти на сайте aerolatvija.lv.

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