Если на выходных вы внезапно оказались в Смилтене, то помимо прогулок по старому парку или древнему городищу Цертене, обратите внимание на самый загадочный объект этого небольшого города – Метеоритный кратер.

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Метеоритный кратер находится в самом Смилтене – дорога до него обозначена указателями и вы не заблудитесь.

Этот объект вызывает у людей большой интерес, так как его загадка до сих пор не разгадана. Что это – результат взрыва метеорита или образование земного происхождения? Необычный природный феномен, круглая яма с небольшим валом в северо-восточной части. Она могла образоваться так же, как все остальные песчаные пригорки и канавы Смилтене – в ледниковый период, или иметь космическое происхождение – результат взрыва метеорита.

Глубина кратерообразной ямы 11 м, а диаметр – 85 м, в соотношении наклона склонов 1:7–1:8, что является характерной величиной для метеоритных кратеров взрывного типа, пишет портал Visit Smiltene.

Согласно данным геологического бурения, горные породы в центральной части кратера сильно перемешаны, а в результате исследований установлено, что эта кратерообразная яма могла образоваться в результате таяния четвертичных ледников (когда вода просачивалась через щели во льду). А вот гипотеза о космическом ее происхождении – никак не подтвердилась.

Как бы то ни было, гости Смилтене с удовольствием приходят полюбоваться на "кратер", а местные жители – регулярно играют в этом самом кратере в футбол.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.