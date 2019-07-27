ФОТО. Мимо скал, пещер и мостиков: прогулочная тропа в самом сердце Лигатне

Лигатне — одно из всеми любимых мест, куда недолго ехать и где всегда есть что посмотреть. Природные красоты, многоярусные холмы, зеленый лес и свежий воздух — что еще нужно, чтобы развеяться и размяться? Delfi Tūrismagids рассказывает об отличном маршруте, который порадует и тело, и душу.

Скалистое Лигатне можно обойти тысячей маршрутов, но в этот раз мы решили начать со скалы Анфабрика (Handfabrika) высотой в 16 метров. Свое название скала получила из-за первых, построенных на ней зданий Лигатненской бумажной фабрики — здесь в 19-м веке работала Handfabrika (фабрика ручного труда, мануфактура).

Фабрика была оснащена и собственной системой шлюзов и каналов для подачи воды, необходимой для производства. Сейчас в шлюзах устроен рыбный путь и осенью здесь можно увидеть удивительное зрелище — прыгающих лососей, идущих на нерест.