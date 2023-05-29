ФОТО. Мистические истории и нетронутая природа: пешеходная тропа в лесу Рауда неподалеку от Тукумса

Мистические истории, легенды об оборотнях и необъяснимая энергетическая сила, не менее мощная, чем в Покайнском лесу в Земгале... Таков лес Рауда в Тукумсе, который не зря называют лесом призраков. И если вам интересно узнать, какие сокровища скрываются среди высоких деревьев и холмов, то стоит прогуляться по созданному здесь пешеходному маршруту, который проведет вас через естественный, нетронутый человеком лес.

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Тропа оборотня в лесу Рауда естественная, но маркированная – следуйте за белыми отпечатками лап волка на деревьях, когда она огибает большие и малые холмы. Имейте в виду, что тропа не благоустроена, поэтому в первую очередь маршрут понравится тем, кто любит близость нетронутой природы и трудности, связанные с перелезанием через поваленное дерево или спуском с холма.

Что же касается мистических историй, то про лес Рауда и мистических приключениях в нем даже написана книга – "История курземских оборотней" теолога Ральфа Кокина. Четыре рассказа про Дранькозолс, озеро Зиргэзерс, Ажу калнс и болото Цирульпурвиньш можно прочитать на сайте туристического информационного центра Тукумса.

Необычный маршрут не очень длинный и разделен на две пешеходные тропы одинаковой длины: одна, под названием "Vilks, kas gaudo pret mēnesi", имеет длину 2,7 километра, другая – "Vilcēna riksis" – 2,2 километра и больше подходит для пожилых людей и семей с детьми.

Обе тропы начинаются и заканчиваются в одном и том же месте, и по пути можно найти несколько достопримечательностей: шалаш Неяуцени, Саусенис, Волчью сосну, Вадатайкалнс и Дранькозолс.

Маршрут также можно продлить, совместив его с подъемом на Ажа калнс. Поднявшись на вершину, вы сможете увидеть Дурбский замок. После того как вы его увидите, можно вернуться обратно к исходной точке на Тропу оборотня.