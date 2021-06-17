ФОТО. Могучая скала Личу-Ланьгю, скрытая от любопытных глаз за зеленой пеленой

Скала Личу-Ланьгю – это обрыв песчаника длиной примерно в километр на левом берегу долины Гауи. Ее не видно с реки, тем не менее она находится очень близко. К сожалению, в конце мая в результате сильных дождей на участке тропы Личу-Ланьгю, ведущей вдоль края Лодского глиняного карьера, активизировались оползни, в результате чего участок стал небезопасным. И пока эта часть тропы приводится в порядок, Тургид предлагает вам виртуальную прогулку к Лючу-Ланьгю.

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Скалы Личу-Ланьгю являются охраняемым геологическим памятником природы и находятся в Приекульском крае Национального парка Гауя. Это уникальная стена длиной в километр и высотой 30 метров. Из подножия скал Личу – Ланьгю вытекает около 20 источников, под воздействием которых образовались пещеры и ниши разной длины и размеров. Большая пещера Ланьгю, расположенная в южной части скал, является самой длинной (48 метров), и из нее вытекает сильный источник. Через 50 метров к северу от этой пещеры находится Средняя пещера Ланьгю (общая протяженность 30 метров), а еще через 50 метров к северу – Малая пещера Ланьгю (4,2 метра).

В северной части скал Личу – Ланьгю раньше находилась пещера большего размера, размытая сильным родником, передняя часть которой после обрушения потолка превратилась в своеобразное ущелье с отвесными стенами высотой 8 метров. По бокам ущелья образовалась пещера с тремя проходами. Недалеко от нее находится Верхняя пещера длиной 7 метров и очень узкая Нижняя пещера длиной 12 метров.

Вокруг скалы оборудована удобная тропа для прогулок протяженностью семь километров, по которой весной прошла Виктория Трибоцка, которая поделилась фотографиями с читателями "Тургида".

Напоминаем, что Управление охраны природы еще не предоставило новой информации о завершении работ у утеса Личу-Ланьгю, поэтому идти по тропе по-прежнему опасно, и мы рекомендуем – если очень хочется – посетить другие близлежащие обнажения: утес Сиетиньиезис, скалы Эрглю, утес Звартес и Аматскую тропу.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.