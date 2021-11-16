ФОТО. Могучий сейский дуб – один из самых больших и самый старый дуб в Латвии

Мы, люди, часто забываем, насколько мы на самом деле бессильны и малы перед величием природы. К счастью, нам не нужно ждать какого-нибудь разрушительного стихийного бедствия, чтобы вспомнить об этом – можно просто отправиться на прогулку и посмотреть на те природные памятники, которым уже исполнилось несколько сотен лет. Одна такая "достопримечательность" находится совсем недалеко от Риги, в парке Сейской усадьбы – это самый старый дуб в Латвии.

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Сейский дуб расположен в парке бывшей Сейской усадьбы. Этот дуб считается четвертым по величине в странах Балтии и вторым по размерам в Латвии. Сейчас дуб дорос до 23,3 м в высоту и 9,1 м в обхвате (последний раз измеряли в 2017 году) и его рост почти остановился.

Дерево приобрело свои внушительные размеры примерно за 450 лет жизни – упоминается, что оно было посажено примерно в 1567 году, когда Йохан Зейге (Johan Seyge или Zöge) приобрел Сейское поместье. За время своего существования дерево "приобрело" несколько шрамов – в его ствол дважды била молния, а еще там можно найти множество свинцовых и железных обломков от снарядов обеих мировых войн.

Как пишет портал Сейского самоуправления, когда-то в нем было дупло, куда влезали две кровати. Мальчишки залезали туда и курили, пока никто не видит. Позже дупло было замуровано. Во время Второй мировой войны деревом активно "пользовалась" советская армия, поскольку с него открывался отличный вид на окрестности. На его ветвях также выступали музыканты, а под ним устраивали танцы.

С дубом, разумеется, связано большое количество легенд и сказаний. Так, например, считается, что наши предки наведывались к дубу за благословением перед битвами, а молодожены приходили к нему и касались его коры для того, чтобы их совместная жизнь была долгой и счастливой.

Битв у нас, к счастью, больше не происходит, но вот коснуться коры дуба в надежде на долгую и счастливую жизнь – почему бы и нет?

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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