ФОТО. Молитвенный дом в Резекне, где находится второй по величине колокол в странах Балтии
Foto: DELFI

Несмотря на то, что во многих источниках говорится о том, что колокол, находящийся в Старообрядческой молельне Святого Николая в Резекне – самый большой в странах Балтии, это, к сожалению, неправда. Как поясняет служитель церкви Денис Молчанов, самый большой колокол по-прежнему находится в Таллине. Но зато резекненский – самый тяжелый!

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Если вы хотите на него посмотреть, то отправляйтесь в Резекне, на улицу Синицина, 4. Там вы увидите совершенно уникальное здание – староверческую моленную. А чтобы услышать, как звучит колокол, нужно приехать сюфда в воскресенье, в 7:30 утра, когда в молельне начинается служба.

Изначально на месте молельного дома находились пастбища, которые были переданы в дар Резекненской старообрядческой общине, а в 1858 году здесь появилось кладбище. Первым захоронением на нем стала могила маленькой дочери богатого купца Луки Масленникова – Мононии. Захоронение и памятник, кстати, сохранились до сих пор.

ФОТО. Молитвенный дом в Резекне, где находится второй по величине колокол в странах Балтии
Foto: DELFI

Моленная же появилась позже – в 1895 году, а в 1906 году ее сильно перестроили, добавив колокольню с тремя колоколами, и здание приобрело современный вид. В начале XX века в церкви было 110 икон и крестов, большинство из которых были подарены верующими.

Особой гордостью молельной считаются три колокола, которые были отлиты в 1905 году в Гатчине, в 45 км от Санкт-Петербурга. Самый крупный из них весит 4832 кг, а его язычок – 200 килограммов. Колокол был отлит из сплава серебра (серебряных рублей, которые пожертвовали старообрядцы Латгалии) и меди. Когда Резекне еще не был так плотно застроен, звон колокола можно было услышать за десятки километров. К сожалению, в данный момент используются всего два из трех колоколов – у одного из маленьких колоколов трещина.

Старообрядческая молельня Святого Николая – самый большой деревянный дом в Латгалии. Пару лет назад был восстановлен фасад дома. Денис отмечает, что представителям других конфессий разрешается входить в него только при соблюдении нескольких правил – женщинам следует носить длинные юбки, желательно до пола, руки также должны быть полностью закрыты, а на голову одет платок. Мужчины должны носить рубашку с длинным рукавом, а также длинные брюки, в шортах и футболках сюда нельзя. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, посетителям в настоящее время предлагается соблюдать дистанцию и носить маски для лица.

Кроме того, в помещениях Резекненской старообрядческой общины открыт музей, посвященный жизни и быту латгальских староверов. В одном помещении музея собрано все, что касается церковной жизни общины, в другом – инструменты и предметы домашнего обихода. Свечи, календари и наборы открыток с видами Латгальских старообрядческих церквей можно приобрести в Молельном доме. Обычно музей открыт по воскресеньям после службы, но его также можно посетить и в другое время, предварительно позвонив по телефону 26386853.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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