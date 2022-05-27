ФОТО. Моря нет, а дюна есть: необычная дюна Звиргзде в Вецумниекской волости
Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Мы привыкли, что если очень хочется посмотреть на дюны, то надо ехать в Саулкрасты или на Колку. Там, неподалеку от Рои есть свою Белая дюна. Но в Латвии есть не только привычные нам морские дюны. Например, в лесах Вецумниекской волости, примерно в получасе езды от Риги, спрятана одна из самых высоких внутренних дюн в Латвии – дюна Звиргзде.

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Ее высота – 32 метра. Считается, что образовалась Звиргзде примерно 11700–14000 лет до нашей эры.

Чтобы найти место, где она расположена, в Waze нужно набрать выражение "Zvirgzdes baltā kāpa". У дюны есть информационный стенд с картой и место для пикника. Чтобы попасть на вершину дюны, нужно следовать зеленым указателям, которые приведут вам прямо на смотровую площадку на вершине Звиргздес.

Рядом с дюной много различных лесных тропинок, но какого-то определенного маршрута – нет. Так что продолжительность прогулки полностью зависит от личных предпочтений и выносливости. Если подняться только на дюну, то это займет около 40 минут и мы бы не рекомендовали приезжать сюда совсем с маленькими детьми – на самую вершину дюны добираться будет не очень удобно.

ФОТО. Моря нет, а дюна есть: необычная дюна Звиргзде в Вецумниекской волости
Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Со смотровой площадки на вершине дюны открывается живописный вид на вершины деревьев.

Ежегодно, 22 сентября, здесь проходят празднования Дня единства Балтов – любой желающий может прийти на дюну Звиргзде и спеть в память латвийских и литовских воинов (а, если точнее, жемайтов и земгалов), которые в Битве при Сауле одержали победу над Орденом меченосцев в 1236 году.

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