ФОТО. Мост в никуда — необычная бетонная конструкция рядом с Тукумсом

Вот уже пару дней, как изнывающая жара в Латвии пошла на убыль. А, значит, на улицу стало возможно выходить не только для того, чтобы доехать до моря или в магазин за кефиром. Можно еще и отправиться на прогулку – например, в сторону Тукумса.

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Нет, на самом деле, Тукумс – отличное место для поездки на выходные или просто на пару часов. У него миллион плюсов, начиная от довольно близкого расположения к Риге и заканчивая большим количеством разнообразных усадеб и природных троп вокруг города. А еще там есть необычный бетонный мост, который никуда не ведет – отличное место для появления на нем Терминатора. Если он, конечно, решит почтить нас своим присутствием.

Ну а если серьезно, то этот уникальный недостроенный мост через реку Абава находится недалеко от села Сати Тукумского края, недалеко от дороги Тукумс—Кабиле. Из-за незавершенного строительства моста его в народе называют "мостом в никуда".

Мост, длиной 55 метров, был построен в конце 1930-х годов в рамках запланированного на тот момент строительства узкоколейной железной дороги Тукумс—Кулдига. Но началась Вторая мировая война и работы по строительству железной дороги были приостановлены. В 40-е годы дорогу пыталась достроить немецкая власть, но ее усилия также не увенчались успехом.

В 2008 году мост был включен в Список европейского наследия "Необычное культурное наследие".

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Чтобы добраться до моста сейчас, вам придется пройти через поле – непременно глядя себе под ноги – и вы подойдете аккурат к подножию моста. В некоторых местах трава около моста довольно хорошо примята, и становится очевидно, что, несмотря на довольно странное местоположение, к мосту регулярно наведываются желающие на него посмотреть. И залезть – если получится. Но мы бы вам этого не рекомендовали: безопасность превыше всего.

В остальном же мост довольно интересен, впрочем, не настолько, чтобы приезжать сюда специально ради него. Но если вы случайно окажетесь в этих краях и у вас есть в запасе полчаса, то на этот незаконченный проект железной дороги вполне можно посмотреть.