ФОТО. Музей, ради которого точно стоит съездить в Лимбажи

Казалось бы – ну какой может быть музей в небольшой городке? Краеведческий, исторический или дом-музей какого-то родившегося или выросшего здесь известного человека. Но вот чего уж точно не ожидаешь по приезде в Лимбажи, так это Музея живого серебра, даже название которого вызывает массу вопросов у тех, кто слышит его впервые. И, тем не менее, этот музей 100% стоит того, чтобы в нем побывать, даже если у вас совсем мало времени и вы не очень-то большой любитель музеев.

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Музей живого серебра в Лимбажи был основан в 2012 году известным ювелиром Олегом Аузерсом. Он должен был "служить" своего рода выставкой работ ювелира, которые мастер создал за 40 с лишним лет своей творческой деятельности.

Вдохновение для них Олег Аузерс черпал из природных процессов и мировых событий, и поэтому каждое произведение искусства имеет свою уникальную историю, воплощенную мастером в изящной серебряной скульптуре.

Работы Олега Аузерса настолько невероятны, что пользуются огромным спросом среди разного рода коллекционеров и сильных мира сего. Некоторые из них "перекочевали" в коллекции королевы Великобритании Елизаветы II, Папы Римского и бывшего императора Японии Акихито.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Среди находящихся в музее работ наибольшее внимание, конечно привлекает "Замок будущего 3001", созданный из более чем 30 килограммов серебра и "Летучий голландец", который изготавливался в подарок королю Испании, но до адресата к сожалению (а для нас – к счастью) не доехал. Кстати, в разных местах расположены 13 мужчин и одна женщина – найдете их всех? У нас получилось!

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Помимо музейной коллекции, в Лимбажи расположена и мастерская, в которой проходят курсы обучения созданию ювелирных изделий. В музее также можно провести экскурсию с гидом, но об этом нужно договориться заранее.

Расположен Музей живого серебра в Лимбажи по адресу ул. Буртниеку, 4. Время работы: четверг-суббота 10:00-18:00, воскресенье 10:00-15:00. Понедельник-среда – выходные дни. Стоимость билета – 5 евро.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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