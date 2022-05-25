ФОТО. Музею в Рундальском дворце – 50 лет: празднования начинаются уже на этой неделе

Латвию очень сложно представить без Рундальского дворца, ведь это одна из самых известных и впечатляющих достопримечательностей страны. И если бы только сам дворец! Французский сад, который разбит вокруг дворца, регулярно привлекает к себе внимание не только обычных посетителей, но и международных организаций. Так, например, в прошлом году он выиграл престижную премию European Garden Award 2021. Но оставим сад в стороне. В этом году музей Рундальского дворца отмечает 50-летний юбилей. И в честь этой даты во дворце пройдут разнообразные мероприятия.

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"50 лет для существования Рундальского дворца в статусе постоянного музея – это иногда и много и мало. Однако, этого было достаточно, чтобы осуществить самые значительные процессы реставрации и создания музея, с одновременным сознанием того, что в ходе содержания памятника культуры не может быть выходных и работа все время должна продолжаться", - говорит директор Рундальского дворца-музея Лаура Лусе.

С 24 мая появилась возможность ознакомиться с экспозицией музея и французским садом при помощи "цифрового гида". Аннотации в экспозиции залов теперь заменены на дигитальные стенды, и начал работать портал digitalaisgids.rundale.net. Благодаря этому, посетители узнают интересные исторические факты и сведения о музейных экспонатах.

На данный момент "Цифровой гид" доступен в полном объеме на латышском и английском языках. Также доступны множество функций на немецком, русском и литовском языках, а со временем на этих языках будут также пополнены версии "цифрового гида". Записи "цифрового гида" на латышском языке осуществили актеры Каспар Знотиньш, Мария Линарте и Зане Даудзиня, а на русском языке – актеры Юрий Дьяконов и Екатерина Фролова.

Foto: Rundāles pils muzejs

С 25 до 29 мая в рабочее время музея в конюшенном корпусе можно бесплатно посмотреть кинохронику разных периодов и фрагменты документальных фильмов, где отражены Рундальский дворец и его окрестности, реставрационные работы и работники во время различных праздничных мероприятий. Наиболее ранним, включенным в программу, является видеофрагмент киножурнала, где виден Рундальский дворец в 1926 году, а завершает программу киножурнал 1993 года, где задокументировано посещение Рундальского дворца королевой Дании Маргарет II и ее прием в Золотом зале.

С хроникой событий музея также можно ознакомиться на домашней странице музея Muzejam 50. В ней по годам отражены важнейшие события в жизни музея и представлены исторические изображение новоприобретенных музеем предметов, а также эпизодов реставрационных работ и быта. На сегодня на домашней странице содержится информация о периоде с начала реставрационных работ 1964 года до 1976 года. До конца года на домашней странице будет доступна полная хроника событий музея.

Foto: Publicitātes foto

Праздник сада в этом году будет проходить 2 июля и будет посвящен теме исторической реконструкции сада дворца. Планируется проведение образовательных и развлекательных мероприятий для детей и взрослых, а также праздничная ярмарка с широким ассортиментом саженцев роз и особое вечернее событие – постановка композитора, создателя ранней немецкой оперы, Иоганна Адама Хиллера "Любовь в деревне". Дирижер постановки – интерпретатор старинной музыки, Марис Купчс. Мероприятие завершит реконструкция исторического фейерверка.

Главные музейные мероприятия предусмотрены на осень.

30 сентября в Рундальском дворце-музее будет открыта выставка "Дверь в историю: деятельность Рундальского дворца-музея по исследованию искусства и архитектуры". За время существования музея работники Рундальского дворца-музея провели более 150 экспедиций по усадьбам, дворцам, церквям и другим архитектурным памятникам Латвии. Ход и результаты этих экспедиций будут отражены на выставке с уделением особого внимания на положительные примеры реставрационной практики в усадьбах, дворцах и сакральных строениях Латвии.

Foto: Rundāles pils muzejs

Одно из выставочных помещений будет посвящено дворцам курляндских герцогов Биронов в Лусте, Свете, Вирцаве, Залениеках и в Елгаве, с представлением сохранившихся деталей отделки и предметов, которые хранятся в фондах Рундальского дворца-музея, а также фотографий, отражающих состояние поместий в разные периоды.

21 октября, после открытия выставки, состоится посвященная выставке научная конференция, где будут обсуждаться новые исследования и открытия в областях архитектуры, изобразительного искусства и художественного ремесла Латвии в период с XVI века до начала XX века.

2 января 1972 года Рундальский дворец-музей начал деятельность как независимая структурная единица. До этого восемь лет он работал как филиал Бауского Краеведческого и художественного музея. Прошедшие 50 лет существования музея позволили достичь главных целей – отреставрировать помещения дворца, провести художественную реставрацию музейных интерьеров, обставить помещения соответствующими времени герцогов предметами искусства и быта, воссоздать французский сад в стиле барокко, сохранив первоначальную планировку архитектора Франческо Растрелли.

Напомним также, что с 1 мая часть автобусов на маршруте Рига-Бауска курсируют до Рундальского замка. Маршрут Рига-Бауска продлен до остановки "Rundāles pils" на рейсах, которые ежедневно отправляются с Рижского международного автовокзала в 9:20 и 12:20, а прибывают в пункт назначения в 11 и 14 часов, соответственно. Обратно в Ригу автобусы отправляются с остановки "Rundāles pils" в 14:05 и 17:10.Стоимость билета из Риги в Рундальский замок составиляет 3,65 евро.