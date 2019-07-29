ФОТО: На Агенскалнском рынке прошел парад классических итальянских авто

Во дворе Агенскалнского рынка в минувший уик-энд прошел парад классических итальянских автомобилей, который был посвящен тематическому вечеру.

На тематический вечер Youngtimer Rally записались около двадцати участников с такими автомобилями, как Alfa Romeo, FIAT, Ferrari и Lancia.

Зрители могли полюбоваться такими легендарными автомобилями, как "Alfa Romeo Montreal" 1973 года выпуска, Alfa Romeo SZ 1991 года выпуска, Ferrari 456 GT 1994 года выпуска и Alfa Romeo 156 Novitec BiTurbo V6 2000 года выпуска.