ФОТО: На Агенскалнском рынке прошел парад немецких классических авто

Во дворе Агенскалнского рынка в рамках тематического вечера Youngtimer Rally в субботу, 5 октября, прошел парад классических немецких автомобилей.
Парад классических немецких авто стал заключительным в сезоне. Ранее на Агенскалнском рынке прошли три других мероприятия Youngtimer Rally, которые были посвящены итальянским, английским и американским ретроавтомобилям и мотоциклам.
Гости мероприятия в эту субботу могли увидеть порядка 150 немецких машин из Латвии, Эстонии и Литвы.
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