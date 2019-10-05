ФОТО: На Агенскалнском рынке прошел парад немецких классических авто

Во дворе Агенскалнского рынка в рамках тематического вечера Youngtimer Rally в субботу, 5 октября, прошел парад классических немецких автомобилей.

Парад классических немецких авто стал заключительным в сезоне. Ранее на Агенскалнском рынке прошли три других мероприятия Youngtimer Rally, которые были посвящены итальянским, английским и американским ретроавтомобилям и мотоциклам.

Гости мероприятия в эту субботу могли увидеть порядка 150 немецких машин из Латвии, Эстонии и Литвы.

