ФОТО: На Агенскалнском рынке прошел парад шведских классических авто

Во дворе Агенскалнского рынка в рамках тематического вечера латвийского клуба старинных автомобилей Youngtimer Rally в пятницу, 12 июня, прошел парад классических шведских авто.

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Пятничный парад стал первым в сезоне. Предыдущий съезд, который должен был состояться в мае возле Arēna Rīga, был отменен из-за пандемии коронавируса.

Гости мероприятия в эту пятницу могли полюбоваться классическими моделями Volvo" и SAAB. В голосовании зрителей за самый симпатичный автомобиль победил голубой Volvo P1800.

Мероприятия латвийского клуба старинных автомобилей Youngtimer Rally проводятся с прошлого года. Каждая выставка посвещена автомобилям отдельно взятой страны. Так, в прошлом году на Агенскалнском рынке проходили парады итальянских и немецких авто.

