ФОТО: На Домской площади зажгли огни на главной елке Риги

Сегодня вечером на Домской площади зажглись огни рождественской елки. Жители и гости города смогли насладиться музыкальным представлением, а также посетить теперь уже официально открытую рождественскую ярмарку.

Во время праздничного мероприятия гостей развлекали детский вокальный ансамбль Momo Дворца культуры ВЭФ и Яунмарупский смешанный молодежный хор Universum.

С конца ноября на Домской площади и Эспланаде начнут работать рождественские рынки. Рижане и гости столицы смогут приобрести здесь изделия прикладного народного искусства, традиционные рождественские угощения и подарки. В преддверии Рождества базарчики будут работать и в Калнциемском квартале (по субботам и воскресеньям), и на Агенскалнском рынке (уик-энды дней Третьей и Четвертой свечи Адвента).

Впрочем, ель на Домской площади - не единственная в Риге. Еще две ели установлены на набережной 11 ноября и на Ратушной площади. Все деревья имеют высоту около 15 метров, а их возраст колеблется от 30 до 35 лет.

Десятки рождественских елок также будут установлены и украшены в других местах города, например, у Дворца культуры "Зиемельблазма", Дворца культуры ВЭФ и в других местах.

Как рабогтают рождественские рынки в Риге можно узнать ЗДЕСЬ.

А посмотреть, как выглядит в этом году главная елка Вильнюса - ЗДЕСЬ.