ФОТО. На Медемском болоте неподалеку от Риги появилась новая пешеходная тропа

Медемское болото, расположенное в получасе езды от Риги, находится в Марупской волости. И совсем недавно — в сентябре — на нем была создана новая пешеходная тропа длиной 1,3 км (в одну сторону). Здесь встречается большое количество необычных животных и растений, что делает тропу идеальной для любителей природы.

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Торфяное болото на юго-востоке Марупской волости занимает площадь 3 400 га, и часть его территории покрыта лесом. В конце сентября здесь появилась более чем километровая пешеходная тропа, оснащенная скамейками, мостиками, информационными стендами и фоторамкой для желающих сфотографироваться на фоне озера.

На одном из участков тропы установлены деревянные пешеходные мостки длиной 230 м, пересекающие заболоченные участки. На деревьях вдоль всей тропы установлены белые и желтые маркеры, которые помогут вам найти дорогу. Но учтите, что тропа не подходит для прогулок с колясками, так как маршрут проходит через лес и болотистую местность. В сухую погоду их можно брать с собой только до первого моста, пересекающего реку Нериня. В сырую погоду также рекомендуется надевать туристическую обувь.

Вход в Медемское болото Vētras находится по координатам GPS 56.874792, 23.999709, и он расположен совсем рядом с соседней конюшней Zirgzandales. Чтобы попасть к первому объекту инфраструктуры (мосту), идите по желтым и белым маркерам на деревьях, которые также будут указывать Вам путь к площадке для отдыха у небольшого озера в конце тропы.