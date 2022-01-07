ФОТО. На огрской водонапорной башне зажглась Вифлеемская звезда
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В городе Огре, в необычном месте засияла Вифлеемская звезда. Грандиозную декорацию установили на водонапорной башне высотой практически с девятиэтажный дом. Световой объект, созданный дизайнером December Design Кристапом Штобисом, представляет собой крупнейший цельный предмет дизайна окружающей среды этого года в странах Балтии.

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С Рождества до сегодняшнего дня жители и гости города Огре могли рассмотреть Вифлеемскую звезду в непосредственной близости, а теперь внушительная декорация красуется на водонапорной башне по ул. Звайгжню 11, что придаёт ей новый облик и наделяет символическим значением. Высота башни составляет 23 метра.

Стоит отметить, что в создании звезды под руководством Кристапа Штобиса принимали участие представители разных отраслей и профессий, несколько инженеров, дизайнеров, архитекторы и инженеры-строители. Вес грандиозной рождественской декорации составляет 2,4 тонны. Звезда состоит из более чем 66 тыс. светодиодов, которые сплетаются в более чем 6-километровую гирлянду. Вифлеемская звезда – крупнейший световой объект December Design.

Вифлеемская звезда считается одним из символов Рождества. Она стала как предметом дискуссий среди астрономов, так и обрела значимую роль в христианстве. Засияв в небе, звезда возвестила трём волхвам о рождении Христа. Согласно преданию, в сочельник, или канун Рождества, отмечаемый 6 января, волхвы пришли к Иисусу.

"Существует поверье, что особенные люди рождаются под особенными звёздами. Они оберегают и освещают путь. Вифлеемская звезда указывает путь к чистом, ясному и святому. В самое мрачное время года мы все ищем путь к свету, и в Огре у каждого есть возможность увидеть свою чудесную звезду", – рассказывает автор идеи Кристап Штобис.

Звезда прекрасно сочетается с другими объектами, созданными December Design в Огре. В этом году здесь также можно увидеть рождественские декорации, созданные в прошлые годы: освещённый сквер, карета Екатерины I, ангелы возле каждой церкви Огрского края и другие праздничные украшения.

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