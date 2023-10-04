ФОТО. На озере Зебрус появились новые гостевые домики из контейнеров для романтического отдыха

Необычные гостевые домики регулярно привлекают внимание желающих отдохнуть от привычной суеты и испытать что-то новое. Если вы относитесь именно к этому типу людей, то для вас на живописном озере Зебрус, на полпути из Добеле в Салдус, появился уникальный Zebrus resort – два гостевых домика-морских контейнера со всеми удобствами.

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Озеро Зебрус расположено в Бикстской волости Добельского края. В 1957 году оно было включено в состав охраняемого природного заповедника. В настоящее время для всех любителей природы на прилегающей территории имеются два больших контейнера, площадью 30 кв. м, но в течение года планируется расширить комплекс еще как минимум на два домика. Каждый из современных, отделанных деревом контейнеров оборудован сауной и джакузи и включает в себя все необходимое для неспешного отдыха и релаксации.

Особенностью этих контейнерных домов является то, что они расположены на понтонах и выдаются прямо в озеро.

"Это место, где можно ощутить настоящий покой, присутствие природы. Понаблюдать за туманом, поднимающимся над озером теплым вечером, послушать пение птиц или насладиться спокойным течением времен года. Прекрасное место, где можно стать еще ближе к природе, наслаждаясь при этом комфортом XXI века", - говорит один из авторов проекта и генеральный директор компании Zebrus Resort Динарс Пильманис.

Фото: Zebrus resort

Уникальность проекта заключается в его местоположении. Неподалеку от гостевого дома находится знаменитый Покайнский лес с его живописными окрестностями (и миллионом комаров в соответствующее время года), а также Зебренская гора идолов – 20-метровый холм, образовавшийся между озерами Светес и Зебрус. Относительно недалеко находится и Яунпилс с его древней историей и разнообразными экскурсионными возможностями.

Хотя домики рассчитаны на всех любителей природы, наиболее интересными их найдут любители уединенного отдыха и иностранные туристы. Стоимость одной ночи в домике достигает 250 евро. Гости могут заселяться от одного до трех дней и оставаться в домиках до семи дней.