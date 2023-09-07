ФОТО. На пляже в Вецаки появились новые пешеходные мостки

Этим летом на пляже в Вецаки появились новые деревянные пешеходные мостки длиной несколько сотен метров. Они соединяют между собой выход к морю у спасательной станции Вецаки на улице Сельгас и выход к морю на улице Плудмалес.

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Дощатый настил позволит жителям наслаждаться видом на море во время прогулки вдоль берега, заходить в кафе, установленные на пляже в летний период, легко добираться с улицы Плудмалес до спасательной станции и обратно, а также до твердого песка и мест для купания. Мостки расположены между раздевалками и волейбольными площадками, не мешая зоне активного отдыха.

Общая длина настила составляет 255 метров. Рядом с ним созданы две террасы для отдыха со скамейками. Проект улучшает доступность среды, организует интенсивное передвижение людей в зоне купания, обеспечивает комфортное передвижение в песчаной части зоны купания для людей с ограниченными возможностями передвижения и семей с колясками.

Построенный настил является сезонным сооружением, поэтому в осенний период мостки будут демонтированы, а весной перед открытием купального сезона вновь установлены.

Проект пляжных мостков был представлен обществом Vecāķu biedrība в 2021 году в рамках конкурса по составлению бюджета с участием общественности и реализован Департаментом жилья и среды Рижской думы. Стоимость проекта составила почти 50 000 евро.