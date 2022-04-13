ФОТО. На улицах Лиепаи появились пасхальные украшения
Foto: Kārlis Volkovskis

Приближение Пасхи заставляет латвийские города принаряжаться к приближающему празднику. Мы уже показывали, как выглядит открывшаяся недавно возле торгового центра Rīga Plaza выставка больших пасхальных яиц. А вот как выглядит Лиепая в пасхальном наряде.

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Главные украшения, как и обычно, расположены на Площади Роз и в районе Курземского сквера. Там расставлены большие яйца, на ветвях деревьев и на земле расставлены силуэты птиц, которые блестят на солнце. Пасхальные украшения установлены также на кольце улицы Юрас, возле концертного зала "Лиелайс дзинтарс", а также на островке улиц Ганибу и Зирню в Эзеркрасте, пишет liepajniekiem.lv.

"Семейство певчих птиц в этом году дополнено новыми, более выраженными по форме членами семьи, которые традиционно украшают Площадь Роз", — рассказала главная художница Стройуправы города Агита Ансуле.

Птичьи декорации появились не только на земле, но и появились и на деревьях, крышах зданиях. Как и в предыдущие годы, и в этом году из встроенной аудио системы на Площади Роз будут звучат записи весенних песенок латвийских птиц. А по ночам украшения на Площади Роз будут освещаться.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Курземе Лиепая Пасха
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Liepāja
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