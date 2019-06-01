ФОТО: Народные узоры, свиные пятаки и поделки умельцев. В Этнографическом музее проходит ярмарка ремесел

В эти выходные в Этнографическом музее проходит ярмарка народно-прикладного искусства. В ярмарке принимают участие народные умельцы со всей Латвии — рукодельницы, кожевенники, резчики по дереву, столяры, кузнецы, ткачи и гончары. И, как на любой средневековой ярмарке, посетителей развлекают певцы и танцоры. Что же касается еды, то одним из самых ярких гастрономических изысков являются традиционные свиные головы (целиком и по частям) в запеченном виде.

Напомним, что впервые ярмарка прошла в музее в далеком 1971 году. В прошлом же году это мероприятие посетило почти 40 тысяч человек.