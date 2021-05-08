ФОТО. Наследие художника Розенталса: в Салдусе установлены 7 бронзовых скульптур

Салдус — город Яниса Розенталса. В этом году со дня рождения знаменитого художника исполняется 155 лет. В честь этой знаменательной даты городу и его жителям был сделан подарок - на лестнице евангелическо-лютеранской церкви св. Иоанна установлено семь бронзовых скульптур в натуральную величину, которые передают образы с картины Яниса Розенталса "После службы" (Pēc dievkalpojuma).

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Скульптуры созданы скульптором Сандисом Айспурсом.

Новая достопримечательность появилась в городе благодаря поддержке предпринимателей - председатель правления "Искусству требуется помещение" (Mākslai vajag telpu) Янис Зузанс и бизнесмен из Салдусского края Аргодс Лусиньш пожертвовали деньги на создание этих скульптур, рассказала специалист по связям с общественностью Салдуса Зане Штейна.

В пятницу, 7 мая, архиепископ Янис Ванагс и люди, поддержавшие проект, прибыли в Салдус, чтобы посмотреть, как устанавливаются скульптуры, которые начинают свою жизнь как самостоятельные художественные ценности и станут символом узнаваемости города.

Автор идеи, руководитель Строительного управления Салдусского района Ингрида Андерсоне рассказала, что скульптуры отображают различные слои общества, среди них есть и родители художника Розенталса — мать Лавизе и отец Микелис.

Как известно, Розенталс проводил много воскресных дней в Салдусской церкви, наблюдая за ее служителями, фотографируя и делая наброски. Художник, создавая образы, брал за основу живых людей, которые жили в то время и были хорошо известны Розенталсу. Жители края, увековеченные на картине 127 лет назад, теперь превратились в бронзовые скульптуры и стоят бок о бок как настоящие исторические личности.

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