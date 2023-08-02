ФОТО. Настоящее наследие Латвии — серпантинная дорога, которой более 100 лет

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какими дорогами пользовались наши предки и как они выглядят сейчас? Хотели бы вы увидеть своими глазами такое, казалось бы, обыденное, но в чем-то необычное свидетельство исторических событий? Одно из таких свидетельств находится примерно в 50 километрах от Риги и является частью 15-километрового маршрута "Сигулда — Кримулда — Сигулда", который включает самые интересные туристические объекты, пейзажи и природные ландшафты.

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Сигулдская серпантинная дорога (известная также как Кримулдская серпантинная дорога) частично проходит по территории старинного защитного рва Кримулды, после чего спускается в сторону Сигулды. Чтобы можно было безопасно передвигаться по крутому склону долины Гауи на запряженной лошадьми повозке, дорога была создана в форме зигзага, что делало съезд намного более плавным, сообщает tourism.sigulda.lv. Название дороги — "серпантин", происходит от латинских слов serpens и serpentis, что означает "змея".

Согласно историческим документам, крупнейшие работы по благоустройству дороги были проведены в XIX веке — в преддверии визита русского царя Александра II и его супруги в Сигулду в 1862 году. Через серпантин проходили воздушные мосты, называвшиеся местными жителями "чертовыми мостами". Хотя на сегодняшний день дорога освещена и выложена брусчаткой, ей уже более 100 лет, и она является уникальным туристическим объектом, который можно посетить отдельно или в составе маршрута "Сигулда — Кримулда — Сигулда". Серпантин — популярное место как для пешеходов, так и для велосипедистов.

Если вы готовы к более глубокому знакомству с Сигулдой и ее окрестностями, можно выбрать один из других маршрутов по серпантину: 3-километровый маршрут "Тропа Викместе и курган-городище", проходящий по живописной долине и открывающий несколько обнажений песчаника, а также 6-километровый маршрут "Турайдские ущелья и пещеры", который идеально подходит для тех, кто интересуется природными и культурными памятниками на берегах долины Гауя, такими как Гутманяла и Турайдский замок.