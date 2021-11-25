ФОТО. Небольшая симпатичная природная тропа в Закюмуйже в 25 километрах от Риги

Закюмуйжа – это небольшой поселок, расположенный всего в 25 километрах от Риги. Когда-то здесь находился принадлежавший барону Фридриху фон Вульфу замок Закюмуйжас (Валденроде).

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Валденроде (на немецком языке – "подсека") был крупным хозяйством, в котором было около 120 коров, 40 лошадей и много другого домашнего скота. В садоводстве выращивали даже виноград и дыню.

К сожалению, валденродский господский дом до нашего времени не сохранился – он был разрушен во время Первой мировой войны. При разогревании замерзших отопительных труб в доме возник пожар и здание сгорело. В 20-е годы XX века дом был частично восстановлен, но в 2002 году в нем вновь вспыхнул пожар и, на сей раз, здание было разрушено полностью.

Впрочем, парк поместья сохранился и прогуляться по нему можно в том числе и пройдя по природной тропе Закюмуйжа. Протяженность тропы около двух километров и ее можно отнести к простейшему виду троп, по которым можно ходить в любое время года и брать с собой маленьких детей. Единственной проблемой может стать дождливая погода, во время которой по тропе в светлой обуви лучше не ходить в принципе.



Во время прогулки можно увидеть столетние деревья, небольшой водопадик и пройтись вдоль берега Лиела-Юглы. Тропа круговая, поэтому мы вернетесь к тому месту, с которого начали. Более быстрый пешеход сможет пройти по тропе примерно за полчаса, но если вы хотите задержаться и получить удовольствие, это займет немного больше времени. По бокам тропы установлены указатели и информационные табло.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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