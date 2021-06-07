ФОТО. Небольшие бурлящие кратеры: Как выглядят необычные родники Вецаутиню
Foto: Kate Apse

Латвия богата необычными родниками, которые можно найти в самых разных частях страны. Чего, например, стоит крупнейший в Латвии чистый родник Лиелбатас или Межмуйжские источники в Сигулдском крае. Но сегодня Тургид расскажет о необычных источниках Вецаутиню, расположившихся неподалеку от Смилтене.

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Родники Вецаутиню можно найти в Лаункалнской волости Смилтенского края, неподалеку от Смилтене. На трассе Смилтене-Гулбене установлен указатель, показывающий дорогу к источникам.

Особенное внимание источники Вецаутиню привлекают своим внешним видом: родники не просто текут в лесу среди деревьев, они умудрились образовать даже небольшой бассейн. Вода, поднимаясь со дна этого импровизированного водоема, тянет за собой еще и песок, который, в свою очередь выглядит так, как будто бурлит именно он. Оттеняет эти песчаные кратера располагающийся вокруг них темный торф.


Вокруг этого "бассейна" созданы небольшие деревянные подмостки, стоя на которых можно набрать себе воды в дорогу. Впрочем, воду здесь набирают не только любопытные путешественники, но и множество местных жителей. У последних это место пользуется заслуженной славой из-за чистоты холодной родниковой воды.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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