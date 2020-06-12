ФОТО. Необычная зелено-голубая вода: впечатляющий карьер Ругелю
Foto: Imants Suveizda Photography

Вода такого зелено-голубого цвета – нетипична для Латвии, поэтому каждый водоем, где можно увидеть голубую воду, кажется нам очень привлекательным. Карьер Ругелю в Даугавпилсе – одно из таких мест.

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Карьер Ругелю – это искусственный водоем, созданный в процессе подготовки к строительству Даугавпилсской ГЭС. Во время строительства ГЭС там добывали гравий.

Карьер расположен в четырех километрах от центра Даугавпилса и является популярным местом для отдыха. Площадь водоема составляет 14,3 га, средняя глубина – три метра (максимальная – 12 метров).

Здесь обитают не только плотва, щука, окунь, лещ, камбала и другие виды рыб, но и раки. А это значит, что вода здесь очень чистая. В зависимости от погоды водоем меняет свой цвет, становясь, время от времени, поразительно красивым.

Эти необычные фотографии карьера сделал фотограф Имант Сувейзда, другие снимки которого вы можете увидеть ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

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