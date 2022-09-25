ФОТО. Необычное место для ночлега рядом с Елгавой — домик с сауной среди дубовых ветвей

Домики на дереве, безусловно, напоминают нам о детстве. Многие помнят те долгие, насыщенные летние дни с друзьями, в деревянном домике, куда не пускают взрослых. Как дань уважения этим давно забытым традициям детства, в Латвии появился дом для ночлега, который позволяет гостям окунуться в прошлое и, что наиболее важно, соединиться с природой. В Латвии есть уникальная возможность насладиться незабываемой ночевкой на высоте нескольких метров над землей – в домике среди густых дубовых ветвей.

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В Глудской волости Елгавского края можно найти ночлег Namiņš kokos, которым владеет семья Ломакиных – Илзе, Андрей их сын Янис. Социальными сетями управляет их дочь Луция. В работе помогают и другие родственники. Каждый внес свой вклад как в благоустройство территории, так и в строительство жилья.

На вопрос владельцев, как возникла идея создания такого домика, они отвечают, что 15 лет назад друг семьи прислал ссылку на домик на деревьях. Вдохновившись, Ломакины стали строить планы и рисовать эскизы, пока не было решено их реализовать. "Изначально план был построить домик в ветвях деревьев с террасой, потом мы придумали, что там должен быть камин, чтобы согреться в холодную погоду, а потом решили, что это будет ночлег со всеми удобствами. Кроме того, мы хотели сделать сауну, которые в домах на деревьях встречаются редко, поэтому идея показалась привлекательной", — говорит владелец Андрей.

Foto: Privātais arhīvs

Процесс строительства дома собственными силами длился четыре года. Хозяева рассказывают, что соседи и друзья помогали им поднять стальные опоры, залить бетоном и положить крышу. Учитывая положение домика, было решено укрепить его не анкерами в стволах деревьев, а отдельной конструкцией из стальных опор, напоминающих стволы соседних берез. Семья подчеркивает, что дубы, окружающие домик со всех сторон, были намеренно сохранены. Фасад главного дома застеклен, чтобы из окон можно было любоваться деревьями.

"Изначально мы хотели полностью застеклить часть сауны, но из-за особенности конструкции этого сделать не удалось. В сауне оборудовано окно от пола до потолка, через которое можно наблюдать за лесом. Стены утеплены деревянным каркасом. Мы продолжаем обустраивать территорию вокруг кабины и для этого используем камни и валуны. На месте их нет, поэтому мы просим друзей, чтобы те привозили нам камни, если находят подходящие", — рассказывает Андрей.

Лестница ведет на террасу на высоте около трех метров от земли. Оттуда гости попадают в главную комнату с кроватью, столом, стульями и полностью оборудованной кухней. В соседней комнате туалет и душ, за ними котельная с видом на лес. Под домиком находится зона отдыха со столом, стульями, креслом качалкой и мангалом. Также гости могут заказать гидромассажную ванну, которую привозят к близлежащему пруду по железнодорожным путям.