ФОТО. Необычное место для ночлега – сказочные домики в Латгалии

Лето уже не за горами и самое время решить, где вы планируете его провести. В этом году впервые откроется необычное место отдыха Pasaka, расположенное в Карсаве неподалеку от церкви Ефросиньи Полоцкой. По словам специалистов по туризму Карсавского края, "сказочные" домики построены с учетом традиций русского деревянного зодчества.

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Хозяева необычного места – семья Яценко, позаимствовавшая свою идею из недр интернета. Впервые подобные домики начал возводить американец Дэн Паули (San Pauly). По конструкции, форме и дизайну строения напоминают домики из сказок о гномах и значительно отличаются от всего, что может предложить путешественникам Латгалия. В реализации этой идеи помогло и софинансирование самоуправление Карсавы, полученное в 2018 году. В итоге, менее, чем за два года, место преобразилось и официально откроет свои двери в апреле этого года.

Путешественникам будут доступны три интересно оформленных деревянных каркасных домика на двоих. Коттеджи расположены в черте города, но при этом им удалось сохранить очарование сельской местности с ее необъятной зеленью и ухоженной красивой территорией, а также прудами, на которых можно поплавать на лодке. Также в зоне отдыха Pasaka есть отдельное здание с банкетным залом и сауной.

Сезон начнется в апреле, когда средняя температура воздуха будет подходящей для ночевок в коттеджах. Телефон для связи и бронирования +371 22330092, а следить за новостями места отдыха можно здесь.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.