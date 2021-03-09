ФОТО. Необычное место для ночлега – сказочные домики в Латгалии
Foto: Uldis Laganovskis

Лето уже не за горами и самое время решить, где вы планируете его провести. В этом году впервые откроется необычное место отдыха Pasaka, расположенное в Карсаве неподалеку от церкви Ефросиньи Полоцкой. По словам специалистов по туризму Карсавского края, "сказочные" домики построены с учетом традиций русского деревянного зодчества.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Хозяева необычного места – семья Яценко, позаимствовавшая свою идею из недр интернета. Впервые подобные домики начал возводить американец Дэн Паули (San Pauly). По конструкции, форме и дизайну строения напоминают домики из сказок о гномах и значительно отличаются от всего, что может предложить путешественникам Латгалия. В реализации этой идеи помогло и софинансирование самоуправление Карсавы, полученное в 2018 году. В итоге, менее, чем за два года, место преобразилось и официально откроет свои двери в апреле этого года.

Путешественникам будут доступны три интересно оформленных деревянных каркасных домика на двоих. Коттеджи расположены в черте города, но при этом им удалось сохранить очарование сельской местности с ее необъятной зеленью и ухоженной красивой территорией, а также прудами, на которых можно поплавать на лодке. Также в зоне отдыха Pasaka есть отдельное здание с банкетным залом и сауной.

Сезон начнется в апреле, когда средняя температура воздуха будет подходящей для ночевок в коттеджах. Телефон для связи и бронирования +371 22330092, а следить за новостями места отдыха можно здесь.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Гостиница Латгалия Отель Latvija
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

Новые проекты

Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€