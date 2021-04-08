ФОТО. Необычное место для ночлега в центре Риги: двухэтажный дом в Виестурдарзсе

Если вы хотите остановиться на ночь в самом центре Риги, но при этом ощущать некую уединенность, то открывшийся в этом году двухэтажный "Парковый домик" (Parka namiņš) в Виестурдарзсе – идеальный вариант.

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"Домик был построен в 1900 году, в то время, когда тогдашний Кейсардарз (ныне - Виестурдарз) переживал период своего расцвета и был одним из самых посещаемых садов Риги. В то время здесь была очень активная общественная жизнь, рестораны, мероприятия, велосипедные дорожки, а зимой – каток и горки", - рассказывает хозяйка домика Ивонна Пирагс.

Но как получилось, что за домом начала присматривать Ивонна? Как рассказывает сама хозяйка, она давно заметила в окне домика объявление о том, что его сдают. Это очень заинтересовало женщину, она выяснила все детали, приняла участие в торгах и, в итоге, получила ключи от домика.

Ивонна сразу представляла себе, что домик станет местом для проведения небольших мероприятий, после которых в домике можно было бы и переночевать. "Это казалось настоящим приключением – переночевать в 120-летнем домике в самом старом парке в Риге!" - говорит Ивонна.

Foto: "Parka namiņa" arhīvs

Тогда газетный киоск, сейчас – "Парковый домик". Снимок сделан примерно в 1910-1918 гг. год. Автор фото неизвестен.



Свое преображение домик начал в феврале 2021 года. Для Ивонны и ее мужа важным было не только сохранить старинный дух дома, но и добавить к нему современный комфорт и функциональность. Например, в старинном комоде расположилась раковина и холодильник, а на одной из стен "рассказана" история парка и домика.

По словам хозяйки, у них нет опыта в сфере туризма и гостиничного дела, но они сами много путешествовали и любят принимать гостей. "Мы делаем все не по установленным правилам, а так, как сами чувствуем и ощущаем", - говорит Ивонна.

Foto: "Parka namiņa" arhīvs

Дом расположен в Тихом центре, Андрейсала и Даугава находятся в 300 м, Старая Рига - в 1,5 км. Удобнее всего находиться в домике вдвоем, но возможны дополнительные кровати, а это значит, что в доме могут комфортно разместиться до 5 человек (например, 2 взрослых + 3 ребенка или 3 взрослых + 2 ребенка).

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