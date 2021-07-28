ФОТО. Необычное место для отдыха для двоих – полностью "упакованный" грузовик ГАЗ-63

Не все отдыхающие хотят останавливаться в пятизвездочных отелях или не менее роскошных домах отдыха. Многие путешествующие предпочитают необычный ночлег, который может подарить незабываемые ощущения. Новый туристический объект "Парк будущего" предлагает любителям приключений и романтики возможность переночевать в хорошо оборудованном грузовике ГАЗ-63, который находится в яблоневом саду "Яблони и пчелы".

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"Люди жаждут незабываемых моментов и новых впечатлений, поэтому все больше и больше человек выбирают для отдыха необычное жилье. При этом путешественники становятся более требовательными, - рассказывает владелец яблоневого сада Карлис Дандзбергс. – Мы сразу знали, что "газик" будет не просто машиной. В итоге она стала эксклюзивным местом для ночлега для пар. Впрочем, мы и о других не забыли – для семей и для больших компаний есть отдельные домики".

Находящийся в яблочном саду грузовик ГАЗ-63 был собран в 1964 году на Горьковском автомобильном заводе. Благодаря полному приводу этот автомобиль был в состоянии преодолевать заболоченные участки, крутые подъемы и даже снежный покров, толщиной 50 сантиметров. Раньше эта машина находилась в распоряжении военных (у нее даже был свой экипаж в составе трех человек), но теперь она "работает" необычным ночлегом для всех желающих. И, кстати, она до сих пор на ходу!

Интерьер грузовика

Foto: Aleksandrs Kendenkovs

Внутри грузовика установлена кровать 160х200 см), мини-холодильник, а также отремонтированный кухонный стол со скамейкой, которые выполняли в этом автомобиле свою функцию еще с советских лет. В машине также доступны электричество, питьевая вода, чайник и блюдо с фруктами. Удобства и душ расположены рядом с машиной.

Рядом с ГАЗ-63 установлена терраса, где можно перекусить, наслаждаясь тишиной яблоневого сада, или, наоборот, отлично посидеть за разговорами. При желании гостям выдадут все необходимое для барбекю. Навес защитит вас от неблагоприятных погодных условий. Отдыхом в ГАЗ-63 можно наслаждаться в любое время года и при любых погодных условиях, ведь машина оборудована как системой отопления, так и вентиляцией.

Будь то свидание, годовщина свадьбы или сюрприз на день рождения, ночевка в грузовом автомобиле станет особенным событием и навсегда запомнится! "Газик" можно забронировать с 19 июля, позвонив или написав: +371 25713949, info@nakotnesparks.lv.

Для любителей более классического отдыха

В "парке будущего" доступны и другие варианты размещения. Здесь есть дом Pūpoli, в котором могут разместиться до 11 человек. Он оформлен в стиле "городской винтаж (urban vintage), сочетающем современный дизайн с индустриальным дизайном.

В свою очередь, шестиугольный дом отдыха Ceriņi со всеми удобствами для четырех человек расположен в яблоневом саду рядом с детской площадкой, поэтому отлично подойдет для семейного отдыха с детьми. Также в яблоневом саду есть несколько площадок для пикника, беседка и гамаки, где можно расслабиться как большим, так и маленьким.

Живописный яблоневый сад был создан примерно в 1950 году и сейчас является частью нового туристического объекта "Парк будущего". Яблоневый сад занимает 7,4 га и на нем растут более 10 различных сортов яблок. "Парк будущего" находится в Елгавском крае на территории бывшего колхоза Nākotne в 18 км от Елгавы и 65 км от Риги.