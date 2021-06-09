ФОТО. Необычное место для отдыха: купольный домик на берегу озера в Латгалии

В небольшом селе Малые Онзули в Краславском крае в прошлом году открыл двери для всех желающих новый глемпинг Velo Latgale. В гости здесь приглашают и в этом году: всех, кто хочет спокойного отдыха на берегу озера, ждут два небольших купольных домика.

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Управляют глемпингом Инга Лейкума и ее семья. Идея создать такое место отдыха у хозяйки возникла еще в 2012 году, но реализовать ее смогли только в прошлом году, когда 15 августа приняли первых гостей.

"Пришло время, когда я захотела создать что-то свое. Такие купольные шатры я видела и раньше, за границей. Тогда это казалось чем-то необычным, поэтому мне пришла в голову идея создать что-то подобное в Латвии. Но потребовалось время, чтобы наш проект был завершен, и к тому времени купольные домики уже появились в некоторых других местах отдыха в Латвии", - рассказывает хозяйка.

Глемпинг расположен в живописном месте на берегу озера. По словам Лейкумы, это место особенно благодаря своей чудесной природе. Гости отеля могут послушать пение птиц, отправиться на рыбалку, покататься на велосипеде и отдохнуть от ежедневной суеты.

Для проживания доступны два купольных домика – Ūdensroze и Niedres, а также можно взять напрокат разнообразное оборудование для активного отдыха: велосипеды, SUP-доски, лодки и различные садовые или настольные игры. Вы также можете посетить овцеводческую ферму недалеко от Velo Latgale.

Дополнительную информацию о Velo Latgale можно узнать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

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