ФОТО. Необычный гостевой домик с банными ритуалами под Вентспилсом

Вентспилс - один из самых популярных прибрежных городов Балтийского моря, который для отдыха выбирают совершенно разные люди – семьи с маленькими детьми, романтично настроенные пары и компании друзей. Если и вы оказались около Вентспилса и планируете тут же и переночевать, но хотели бы сделать это вдали от городской суеты, то отлично место для такого отдыха – домик и банька Vārves Pirtiņa рядом с Варве.

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По словам Айнарса, хозяина домика, все это – семейная недвижимость, расположенная в красивом месте, рядом с ручьем, впадающим в Венту. Для того, чтобы полюбоваться живописными видами на реку Вента, хозяева также организуют поездки на SUP-досках.

Как рассказывает Айнарс, сначала это была мечта о собственной сауне, которая за 10 лет как-то сама собой воплотилась в то, что находится на участке сейчас. И теперь хозяева предлагают испытать все это своим гостям, которые хотели бы отдохнуть от городской суеты. "В течение последних двух лет мы предлагаем гостям ароматную сауну, ванну с горячей или холодной водой, сказочный домик для двоих и неограниченные виды природы", - говорит Айнарс.

Foto: Kitija Jurcika

Vārves Pirtina предлагает своим гостям специальный банный ритуал, который считается одним из самых универсальных и эффективных способов помочь человеку обрести душевное равновесие, физическое здоровье и бодрость духа.

Как мы писали выше, недалеко от Vārves Pirtina находится город Вентспилс (в семи минутах езды), где вы можете погулять по пляжу и насладиться бесчисленными возможностями семейного отдыха. На полпути к Вентспилсу вы можете увидеть обновленную ветряную мельницу Пасиекстес, где можно арендовать тук-тук и заказать вкусную еду. Среди достопримечательностей, которые обязательно стоит посетить, владельцы варвеской сауны также рекомендуют Ужавский заповедник и серую дюну, где можно увидеть Ужавский маяк.

Дополнительную информацию о Vārves Pirtina можно найти у них на сайте, а также в социальных сетях Facebook и Instagram.