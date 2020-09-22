ФОТО: Необычный парк Ликсненской усадьбы

Если в предстоящие выходные вы планировали выдвинуться в сторону Даугавпилса, то постарайтесь заехать погулять в парк Ликсненской усадьбы. Зачем? Потому что там интересно и понравится как взрослым, так и детям.

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Занимательна история и самой Ликсненской усадьбы – она принадлежала нескольким разным владельцам, горела, а во время Первой мировой войны была практически полностью разрушена. Сохранились лишь несколько хозяйственных построек, часовня и угол господского дома. После этого землю при усадьбе разделили, а ее парк стал общественным местом.

Прогулочная тропа появилась в парке усилиями местных жителей еще в 1999 году. Прогуливаясь по ней, можно не только можно увидеть различные творения из дерева и металла, но узнать, что по этой же тропе ехала верхом на лошади польская национальная героиня — Эмилия Плятер, которая проживала в этой местности в 19-ом веке.

Foto: DELFI

Эмилию Плятер, в силу ее характера и образа жизни, приравнивали к Жанне д’Арк. Портрет Эмилии, автором которого является Сандийс Грейшкалнс, хранится в библиотеке Ликсненской волости, пишет портал visitdaugavpils.lv.

Foto: DELFI

Заслуживает внимания и Дом ведьмы, в котором можно и хозяйку встретить. У подножия холма есть скамейка влюбленных, где можно ненадолго задержаться и отдохнуть. А в 2015 году в парке появилось и Дерево любви, на котором молодожены могут оставить замочек за счастье.

Foto: DELFI

Некоторые услуги в парке доступны только за плату (особенно это касается туристических групп или больших компаний людей, которых хотят воспользоваться местами отдыха – навесом, мангалами и т.д.).

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.