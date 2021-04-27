ФОТО. Необычный вид на море: открылся новый объект военного наследия - башня 46-й батареи береговой охраны
Foto: Ventspils hronika

С 23 апреля для всех желающих открыт для осмотра объект военного наследия – башня коррекции огня 46-й батареи береговой обороны.

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Вентспилсский музей в сотрудничестве с учреждением Вентспилсского городского самоуправления Komunālā pārvalde, Вентспилсским Центром туристической информации осуществил восстановление башни коррекции огня 46-й батареи береговой обороны бывшей прибрежной артиллерии Советской армии и благоустройство территории. Объект военного наследия восстановлен в рамках проекта "Туристический продукт общего латвийско-эстонского военного наследия".

Башня коррекции огня 46-й батареи береговой обороны в Вентспилсе с расположенными рядом четырьмя позициями артиллерийский орудий является единственной в Латвии так хорошо сохранившейся батареей береговой обороны, в которой просматриваются принципы фортификации Второй мировой войны. С башни открывается вид на море. Башня будет открыта ежедневно с 10:00 до 19:00.

Уникальный трансграничный проект – "Туристический продукт общего латвийско-эстонского военного наследия" начат в 2020 году, в этом проекте участвуют 24 партнера и 36 объектов военного наследия в Латвии и Эстонии.

Общие расходы проекта составляют 66 500 евро (финансирование Европейского фонда регионального развития – 85%, 56 500 евро, дотация из госбюджета – 5%, или 3 300 евро, софинансирование Вентспилсского городского самоуправления – 10%, или 6 600 евро).

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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