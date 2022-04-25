ФОТО. Неожиданно прекрасное Малпилсское поместье всего в получасе езды от Риги

Малпилсский край находится примерно в 60 километрах от Риги и несмотря на то, что дорога туда не самая лучшая (а сейчас еще и на части шоссе - от Улброки до Кангари - идет ремонт и в нескольких местах работает только одна полоса), там есть несколько интересных мест, в которых стоит побывать и посмотреть. Одно из них – Малпилсское поместье, в котором расположена гостиница и элегантный ресторан, а вокруг поместья разбит прекрасный парк.

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Поместье впервые было упомянуто в исторических документах о Малпилсском замке Ливонского ордена в XV веке. Замок находился примерно на расстоянии километра от теперешнего поместья, примерно в 150 м на восток от Малпилсской лютеранской церкви. Считается, что замок был построен во второй половине XIV века. В 1625 году замок сменил своего владельца и стал принадлежать полковнику Нильсу Ассерсону Маннершильду.

Во время польско-шведской войны стены замка были разрушены, польская армия, отступая, взорвала их. В 80-х годах XVII века была выполнена редукция поместья, и Малпилс перешел в собственность государства. В 1753 году российская императрица Елизавета дарует Малпилсское поместье жене полковника Мелгунова и некоей, никому неизвестной, госпоже Штраус. Поместье было перенесено на то место, где и расположено по сей день.

В 1760 году был построен Господский дом Малпилсского поместья. Во второй половине XVIII века ландрат Густав Вильгельм фон Таубе, которому принадлежало соседское поместье Витес, объединил Малпилсское поместье с поместьем Витес, с того времени эти два поместья так и остались объединенными. В то же время был разбит приусадебный парк, выкопаны пруды и создана центральная застройка поместья.

В 1905 году во время революционных погромов поместье было сожжено, но уже в 1907 году начались работы по восстановлению усадьбы под руководством прибалтийско-немецкого архитектора Вильгельма Бокслафа.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В 1920 году в поместье начала работать Малспилская шестилетняя основная школа. В 1929 году Малпилсское поместье было передано Латвийскому национальному обществу отставных военнослужащих. В 1949 году в поместье открылся Гидромелиоративный и строительный техникум. В советское время здесь последовательно размещались администрация совхоза и Малпилсский музей земледелия и мелиорации.

В 2003 году Малпилсское поместье приобрел нынешний владелец усадьбы Алдис Плаудис, который провел реставрацию поместья и переоборудовал его в гостиницу. Более подробную информацию о возможностях, времени работы и ценам можно получить на сайте Малпилсского поместья.

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