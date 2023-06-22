ФОТО. Невероятно красочное маковое поле в Тервете, похожее на картину импрессионистов
Foto: Tērvetes TIP

Куда бы вы ни посмотрели, везде распускаются цветы! И не только обычные анютины глазки, клевер и васильки, но и огненно-красные маки. Как и на картинах импрессионистов, в Тервете расцвело целое поле маков.

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Обширные маковые поля – редкость для Латвии. Поэтому каждый раз, когда их видишь, задыхаешься от восхищения. Цветовые контрасты красного, зеленого и синего могут вдохновить любого художника и любителя природы. И вряд ли оставит равнодушным даже самого большого скептика сельской жизни.

Ярко-розовое поле неподалеку от Тервете приведет в восторг каждого. Только помните, что поле не предназначено для сбора цветов и прогулок по нему, поэтому давайте будем ответственными и насладимся захватывающим видом только глазами!

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