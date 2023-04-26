ФОТО. Невероятные виды Валмиеры с высоты птичьего полета

В Валмиере только что завершился забег Stirnu buks, и организаторы гонки поделились с Тургидом фотографиями прекрасного города, сделанными Эдгарсом Спарансом с высоты птичьего полета.

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Посмотрите на фотогалерею, чтобы увидеть, как выглядит Валмиера ранней весной, а если вы хотите насладиться отдыхом в ней, то смотрите ниже, чтобы найти вдохновение для своего собственного маршрута в Валмиере или ее окрестностях.

В Валмиере есть чем заняться в любое время года, и даже если вы не ставите своей целью посещение развлекательных заведений и мест отдыха, популярных среди приезжих, прогулка по городу может быть приятной и увлекательной, с осмотром природы, включая одну из крупнейших рек Латвии – Гаую.