ФОТО. Невероятный пейзаж: уникальный пруд с островами неподалеку от границы Латвии и Литвы

Вайнёдский край, расположенный на границе Латвии с Литвой, богат достопримечательностями – природный парк Эмбуте, аэродром Вайнёде, Лиелбатаский источник, усадьбы Бакузе и Вайнёде и многое другое. И среди них – пруд Алеяс – уникальность которого лучше всего видна с высоты птичьего полета.

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Снимки при помощи дрона сделал Мартиньш Залитис, для которого фотографирование с дрона стало настоящим хобби. Хутор, принадлежащий его семье, находится в полукилометре от этого необычного места, и именно поэтому Мартиньш узнал о существовании пруда.

По словам специалиста по туризму Вайнёдского края Илзе Стреле, пруд Алеяс является частной собственностью. "Владелец купил участок земли, включая пруд. Водоем очистили и понизили в нем уровень воды. В итоге на небольших островах в пруду были обнаружены разнообразные отложения, скапливающиеся на дне пресных водоемов. Я не могу сказать, какова была цель всего этого, но так получилось", - рассказала Стреле. Его координаты: 56.436893, 21.844816.