ФОТО. Ночь в грузовом вагоне — уникальное место для ночлега в Латгалии
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Эмоции, полученные во время отпуска, зависят не только от посещаемой страны и ее достопримечательностей. Общий настрой поездки во многом определяется ночлегом. Если он комфортный, уютный и уникальный, то человек обязательно останется доволен отдыхом.

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Нестандартное жилье набирает большую популярность в мире, в том числе в Латвии. Одно из таких находится в Латгалии, в поселке Шпоги — на базе отдыха Virogna, где гостям предоставляется уникальная возможность переночевать в железнодорожных грузовых вагонах.

На большой территории базы отдыха, в сосновом бору, спрятаны два железнодорожных вагона, которые превратились в комфортабельные жилые помещения для туристов и местных отдыхающих. Несмотря на то, что длина вагона составляет всего 15 метров, номера устроены так, чтобы гости не чувствовали себя "в тесноте".

В вагонах есть все блага цивилизации, включая кухню, туалет и бесплатный Wi-Fi. В одном вагоне можно разместить 2 человека, а в другом 4 человека — идеальный вариант для большой семьи. Дети могут играть на платформе, то есть на террасе между вагонами, или бегать на благоустроенную детскую площадку. В жаркие летние дни можно расслабиться на озере и приятно провести время, катаясь на катамаране или лодке. На территории можно самостоятельно приготовить шашлык или пообедать на террасе кафе с видом на озеро.

Для любителей СПА-процедур есть возможность заказать посещение бани или насладиться расслабляющим массажем — все это понравится людям, желающим на время покинуть шумный город и насладиться тишиной и покоем в экологически чистой среде. Время от времени мимо проходят поезда, но это не доставляет неудобств или не мешает отдыху, как раз наоборот: настраивает на романтику и мечты о будущих путешествиях, а также дает понять, что жизнь — это бесконечное движение вперед.

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