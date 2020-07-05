ФОТО. Ночь в коттедже на острове – интересный гостевой дом под Гулбене

В Гулбенском крае находится уникальный комплекс отдыха, который предлагает прекрасную возможность переночевать в небольшом домике на острове. Владелец гостевого дома Dīķsalas Гунтис Микелсонс рассказал Tūrismagids об этом месте поподробнее.

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В 2008 году на месте Dīķsalas стояло лишь одно здание – баня, которую изначально построили для исключительно для собственного пользования. Но очень быстро Гунтис понял, что сами они баню используют довольно редко, а средств в ее строительство было вложено много – в итоге было принято решение сдавать ее в аренду. Вскоре появились первые гости, а Микелсонс принял решение развивать проект дальше. Они рассматривали разные варианты, пока окончательно не созрела идея домов на островках. После этого все начало двигаться в выбранном направлении – был построен большой дом, площадью 300 кв. метров , выкопаны пруды и созданы небольшие островки, на которых разместились дома поменьше.

Проект оказался довольно серьезным – мало того, что коттеджи расположены на островках, на которые можно перебраться, пройдя по мостикам, так еще и дома построены со всеми необходимыми коммуникациями. "Мы возводили дома, используя высококачественные, экологически чистые и долговечные материалы – дерево, каменную вату, травяную кровлю и т.д. Большую часть мебели я сделал из дерева собственными руками. Очень горжусь водопроводным краном, который я сделал из старой дубовой ветки – мы установили его в одной из комнат в большом здании", - рассказывает Микелсонс.

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В свою очередь, коттеджи на островах спроектированы исходя из спроса и ожиданий клиентов. Они четырехместные, у них есть две комнаты и кухня с микроволновой печью, обеденной зоной, холодильником и кухонными принадлежностями. Собственные ванные комнаты укомплектованы душем, феном и полотенцами. Из окон номеров открывается вид на озеро и сад. В числе прочих удобств письменный стол и садовая мебель.

На территории гостевого дома Dīķsalas есть сад, площадка для барбекю, терраса и детская игровая площадка.

Foto: Publicitātes foto

Сейчас на территории Dīķsalas расположено семь построек: сауна с водяной баней (вместимость до 15 человек); большой дом для торжеств, площадью 300 квадратных метров и вместимостью до 80 человек; один небольшой дом на острове на двоих и четыре дома с четырьмя спальнями на островах. При желании можно арендовать багги для поездок по бездорожью, а также половить рыбу или пострелять из лука – за дополнительную плату.

Foto: Publicitātes foto

Больше о возможностях в Dīķsalas можно прочитать ЗДЕСЬ.