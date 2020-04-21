ФОТО. Ночь в куполе у озера – необычное место отдыха под Цесисом

Провести время в спокойной обстановке на природе? Идеально! Все, что для этого нужно сделать, это сесть в машину и отправиться в Видземе, на озеро Драудзессколас. Примерно через полтора-два часа вы окажетесь около необычного глемпинга DiDille, который создал Эрик Палкавниекс.

По словам самого Эрика, во время путешествий лично его всегда больше привлекали необычные способы размещения, которые отличались от стандартных гостиниц. "У меня в голове тоже постоянно крутилась подобная мысль – создать в Латвии классное место для туристов и просто отдыхающих. В конце-концов я устал ее думать и около двух лет назад начал реализовывать", - поясняет Эрик.

"Сначала мы хотели найти правильное место, которое отвечало бы нескольким условиям – у озера, в Видземе и не заоблачно дорого. Это оказалось не так просто, особенно проблемным оказалось последнее условие. Но, в итоге, все разрешилось чудесным образом и у нас появилось место в Друсты, в Раунском крае у озера Драудзессколас".

Потом Эрику нужно было определиться, что именно построить около озера. "По понятным причинам я не хотел строить типичный кемпинг с бревенчатыми домами, потому что в этой области в Латвии достаточно широкий выбор. Хотелось, чтобы это было нечто уникальное. Я нашел такие куполообразные палатки, которые показались мне именно тем, что нужно. Оказалось, что никто в Латвии (и даже в Прибалтике) не предлагает отдыхать в подобных "палатках". По крайней мере, я не нашел, - рассказывает Эрик. – Это выглядело очень стильно, и я подумал, что буду первым, кто предложит такое в Латвии".

Купол оборудован всем необходимым для того, чтобы жить в нем круглый год – это было одним из важнейших условий в процессе строительства. В нем есть тепловой насос/кондиционер, камин, пол с подогревом в душе, холодная/горячая вода, кухонная зона с плитой, холодильник, посуда и Wi-Fi. Рядом с домом-палаткой на террасе находится собственная ванна с гидромассажем. Летом будут доступны доски для плавания, лодки и велосипеды.

Foto: Privātais arhīvs

Первый купол на озере открыт и уже ждет посетителей, но к маю будет завершен второй, который расположится примерно в 200 метрах от озера, на небольшом холме, окруженном березами. Планировка и удобства будут такими же.

Более подробную информацию, точное местоположение, наличие свободных мест и цены можно найти на сайте глемпинга.